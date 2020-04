E' scontro aperto tra Nord e Sud Italia, a causa del coronavirus: le schermaglie iniziali stanno diventando veri e propri litigi a scena aperta, nella cornice delle trasmissioni televisive. Vincenzo De Luca, governatore Pd della Campania, e Attilio Fontana, presidente leghista della Lombardia, hanno discusso caldamente delle tempistiche e delle modalità della Fase 2, in collegamento con lo studio di Porta a Porta, Faccia a faccia a distanza per parlare della situazione italiana rispetto alla pandemia di coronavirus e soprattutto di quella delle due regioni rappresentate, non certo con toni leggeri.



LE PAROLE DI FELTRI - “Penso che al Sud siano inferiori. Tentano di risollevarsi ma non ci riescono. Sono inferiori in Campania. Sono incazzati con me? Sticazzi! Che mi frega". Queste unvece alcune delle dichiarazioni che Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha rilasciato ai microfoni di Giuseppe Cruciani durante la trasmissione 'La Zanzara' in onda su Radio 24.