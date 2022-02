e la partita sarà trasmessa in diretta streamingsul sito della FIGC (www.figc.it). Sarà la prima delle due amichevoli in programma: la seconda si giocherà giovedì, sempre a Coverciano, alle 11. Per i neo Azzurrini si tratta del primo confronto internazionale, una squadra appena nata dopo una selezione iniziata l’ottobre dello scorso anno.che giudica questa prima prova estremamente probante: “Un gap da superare sarà che per noi si tratterà della prima partita internazionale mentre gli spagnoli hanno alle spalle qualche amichevole., grazie all’esperienza del nostro supervisore Antonio Rocca e al coordinamento di Maurizio Viscidi. Siamo fiduciosi – conclude il tecnico Azzurro - di poter fare una buona prestazione”.Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento);Federico Colombo ( Milan), Giovanni De Simone (Parma), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Francesco Verde (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Jacopo Contarini (Juventus), Matteo Cocchi (Inter), Leonardo Scuto (Lazio), Andrei Racu (Atalanta);Alessandro Olivieri (Empoli), Andrea Mussini (Sassuolo), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Diego Pisani (Fiorentina), Lorenzo Goggi Bonsignori (Atalanta);Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Alessandro Ciardi (Inter), Carlo Evangelista (Fiorentina), Alex Castiello (Atalanta), Mattia Liberali (Milan).