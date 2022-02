La Nazionale Under 19 oggi, all’Erasmo Iacovone di Taranto, ha vinto di misura (1-0) sui pari età della Turchia. La gara si è risolta nel primo tempo, con un gol realizzato su rigore dal fantasista juventino Fabio Miretti. Nel secondo tempo, il tecnico Azzurro sostituisce l’intera squadra e la partita, senza particolari sussulti, si conclude con la vittoria azzurra.



IL TABELLINO

Italia-Turchia 1-0



Marcatore, Miretti 43’ (R)



ITALIA (4-3-1-2) : Desplanches (46' Zacchi); Terracciano (46' Gentile), Ghilardi (46' Palomba), Stivanello (46' Bertola), Pieragnolo (46' Turicchia); Miretti (C) (46' Maressa), Faticanti (46' Giovane [C]), Cavuoti (46' Valente); Hasa (46' Vergara); Palazzino (46' D'Agostino), Ambrosino (46' Mancini). All.: Nunziata.



TURCHIA (4-2-3-1) : Moradaoğlu (81' Özkanlı); Yiğit (81' Aksoy), Şahindere [C], Eraslan, Gülay (69' Sarıbaş); Karaal (46' Şenyurt), Zehir (69' Şanlıtürk); Sönmezsoy, Çeltik (C) (69' Doğ), Aydın (59' Cebeci); Altunbaş. All.: Zayim.



Arbitro: Ivan Pezzuto ; Assistenti: Alessandro Cipressa e Giuseppe Perrotti. Quarto Uomo: Luca Massimi



Ammoniti: 13' Karaal, 14' Eraslan, 75' Altunbaş, 77' Maressa, 85' D'Agostino.