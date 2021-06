Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia, parla dopo il successo sull'Austria agli ottavi di finale di Euro 2020: "Andare così soffrendo ai quarti vale molto di più. Sapevamo che c'era da soffrire e siamo stati bravi, perché si soffre tutti insieme: così si cresce, questa partita ci aiuta a giocare le prossime con più aggressività, consapevolezza e voglia. Battuto il record di Zoff? Vuol dire tanto, ho superato una leggenda. Sono emozionatissimo, io faccio tutto per la squadra e i record vengono dopo. Superare Zoff è incredibile. Dedica? Alla mia fidanzata e alla mia famiglia, dedico tutto loro. Meglio affrontare il Belgio di Lukaku o il Portogallo di Ronaldo? Non so, vediamo domani poi ci penseremo".