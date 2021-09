Al termine di Svizzera-Italia, il portiere della Nazionale Gianluigiha rilasciato una intervista ai microfoni della tv svizzera 'RSI'."Questo è il calcio che ci piace, ringraziamo i nostri tifosi per essere venuti in hotel a darci tanti affetto. Purtroppo non siamo riusciti a dargli una gioia, ma credo che con la gara che abbiamo fatto una gioia gliel'abbiamo data lo stesso. Purtroppo è un periodo così, la palla non vuole entrare, ma sono convinto che ci riprenderemo tutti i punti che abbiamo perso in queste due partite"."In queste gare devi essere concentrato fino alla fine, è normale. Quando la palla non vuole entrare devi essere concentrato fino alla fine. Abbiamo fatto una grande gara in tutti i settori e sono convinto che nelle prossime gare ci rifaremo"."Lui è un grandissimo portiere, gli faccio i complimenti per la gara di stasera e per quello che sta facendo"."In allenamento facciamo le sfide e mi fa sempre gol. Purtroppo stasera non ci è riuscito, ma sappiamo tutti che è un rigorista incredibile. Purtroppo capita di sbagliare il rigore. Ci riprenderemo alla grande, siamo un grande gruppo e questo ci porterà molto lontano"."E' una grande onore far parte di una grande squadra, sono molto contento lì. Ora mi concentro sulla prossima gara della Nazionale, poi tornerò a Parigi e cercherò di vincere il più possibile con la grande squadra che siamo".