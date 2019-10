Roberto Mancini sembra orientato a confermare il tridente d’attacco con Chiesa – Insigne e uno tra Belotti e Immobile con il biancoceleste, fresco capocannoniere con 7 gol in 7 partite in campionato, che sembra in vantaggio. Proprio Immobile, nel “suo” stadio, è il principale indiziato al gol, proposto a 1.75, come primo marcatore e? a 3.75 mentre la doppietta vale 4.75. Tra i greci, unica punta è Koulouris, il suo gol a Donnarumma è a 6.00. 18 gol fatti e appena 3 subiti nelle prime 6 gare di qualificazione per gli uomini del Mancio, che anche in questo match sembrano poter vincere senza subire reti: l’opzione Italia vincente a 0 è a 1.52 mentre un gol azzurro in entrambi i tempi è a 1.88. Il 3 a 0 con cui l’Italia ha vinto all’andata potrebbe verificarsi di nuovo, l’opzione è a 5.75.