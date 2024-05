Italia, ecco i 30 convocati per il raduno: ci sono Calafiori e Fagioli. Out Locatelli, Politano e Immobile

L'si avvicina a Euro 2024, è arrivato il momento dell'ultimo. Il commissario tecnico azzurroha diramato la lista dei: da questo gruppo emergeranno i 26 convocati definitivi per la spedizione europea, i nomi saranno resi noti il 6 giugno.- Prima chiamata per, punto di forza nel Bologna che ha conquistato un posto in Champions League. Seconda chiamata invece per, tornato in campo lunedì dopo la squalificati di 7 mesi per il caso scommesse,

- Fa rumore invece un'esclusione: quella di, il centrocampista della Juventus resta fuori dalla lista dei 30 di Spalletti. Come lui out anche: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

- A distanza di 1055 giorni dal trionfo di Wembley, inizia una nuova avventura europea per la Nazionale, che venerdì 31 maggio si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per cominciare la preparazione a UEFA EURO 2024. Il Ct Luciano Spalletti - che giovedì 6 giugno diramerà la lista degli Azzurri che prenderanno parte al Campionato Europeo - ha convocato 30 calciatori per il raduno: prima chiamata in Nazionale per il difensore del Bologna Riccardo Calafiori, che nel 2022 aveva preso parte agli stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale, e seconda convocazione per il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli a un anno e mezzo di distanza dalla prima e unica presenza in maglia azzurra in occasione dell’amichevole con l’Albania del novembre 2022. Seconda chiamata anche per Raoul Bellanova (Torino) e Michael Folorunsho (Verona), già convocati a marzo per le due amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador. Tornano in Nazionale il centrocampista del Torino Samuele Ricci e il portiere della Lazio Ivan Provedel, assenti rispettivamente dal novembre 2022 e dal novembre 2023.

Prima della partenza per la Germania, fissata per lunedì 10 giugno, la Nazionale disputerà due test amichevoli: martedì 4 giugno con la Turchia (ore 21, stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna) e domenica 9 giugno con la Bosnia ed Erzegovina (ore 20.45, stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli). All’indomani del match con la nazionale bosniaca l’Italia raggiungerà la Germania, dove nel quartier generale di Iserlohn sosterrà le ultime sedute di allenamento prima dell’esordio nel Campionato Europeo in programma sabato 15 giugno a Dortmund con l’Albania.

La Nazionale si radunerà venerdì 31 maggio a Coverciano e, dopo la conferenza stampa del Ct Luciano Spalletti, inizierà nel pomeriggio la preparazione a EURO 2024. Si proseguirà con un programma molto denso di impegni: una seduta di allenamento al giorno, un’attività riservata ai Media e alcune iniziative istituzionali. Poi martedì 4 giugno la prima amichevole, a Bologna con la Turchia, al termine della quale è previsto il rientro al Centro Tecnico Federale. Il giorno dopo, gara di allenamento con la Nazionale Under 20 per dare 90’ anche ai calciatori non impiegati con la Turchia.

A quel punto, il Ct darà il ‘rompete le righe’ e si concentrerà sulle ultime scelte da fare per chiudere la lista dei convocati per il Campionato Europeo, che verrà ufficializzata giovedì 6 giugno. Il gruppo dei convocati farà dunque rientro a Coverciano venerdì 7: in programma la sessione di foto ufficiali per l’Europeo (sabato 8), la seconda amichevole, domenica 9 a Empoli con la Bosnia Erzegovina, poi l’ultimo allenamento al Centro Tecnico Federale e la partenza per la Germania nella giornata di lunedì 10. In serata, arrivo a Iserlohn, la cittadina della Renania che ospiterà il team base camp dell’Italia durante l’Europeo, con gli Azzurri che alloggeranno all’Hotel VierJahreszeiten.

Il giorno dopo, martedì 11 giugno, primo allenamento al campo sportivo locale, l’Hemberg Stadion Nord, con annesso bagno di folla per dare il benvenuto agli Azzurri: sono stati distribuiti circa 4.000 biglietti alla cittadinanza. Sarà questo l’unico allenamento aperto al pubblico, mentre dal 12 giugno l’ingresso sarà riservato ai Media accreditati all’Europeo. Seguirà l’inaugurazione di ‘Casa Azzurri’, il punto di incontro per i tifosi, i Media e i partner, allestita in un’ampia area a ridosso della ‘Matthias Grothe Halle’ e all’interno dello stesso palasport cittadino. Al taglio del nastro ci sarà anche una rappresentanza della Nazionale. Subito dopo, la prima conferenza nel Media Center. Da lì in avanti, allenamenti e conferenze stampa quotidiani fino alla vigilia dell’esordio a EURO 2024.

. Quella che prenderà il via venerdì 14 giugno a Monaco di Baviera (gara inaugurale Germania-Scozia) sarà la 17ª edizione del Campionato Europeo. Dopo l’edizione itinerante del 2020, posticipata per il Covid al 20021, si torna a giocare in un solo Paese: la Germania ospiterà per la seconda volta il torneo continentale a 36 anni di distanza dalla prima del 1988, però allora solo nella Germania Ovest, che due anni dopo si sarebbe riunificata con quella dell’Est. Il torneo durerà 31 giorni: dal 14 giugno al 14 luglio (finale a Berlino). L’Italia è inserita nel girone B, con Spagna, Croazia e Albania. Gli Azzurri esordiranno sabato 15 giugno a Dortmund con l’Albania, giovedì 20 a Gelsenkirchen affronteranno la Spagna e lunedì 24 giugno a Lipsia se la vedranno con la Croazia. Si qualificheranno per gli Ottavi di finale le prime due classificate e le quattro migliori terze dei sei gironi.