Italia con 6 squadre in Champions e 9 nelle coppe europee: le combinazioni

L'Italia può presentarsi ai blocchi di partenza delle prossime competizioni europee con un record,La prospettiva di arrivare condopo il pareggio del Napoli contro l'Udinese che ha impedito ai partenopei, a due giornate dalla fine, di continuare a inseguire l'Europa League.Lo scenario citato in apertura, però, è ancora possibile: vediamo gli incastri necessari per renderlo realtà.- Partiamo dalle certezze., merito del primo posto nel ranking UEFA stagionale.

Con l'attuale situazione di classifica, in Champions andrebbero l'campione d'Italia, il, la, ile l', tutte già sicure, la Dea perché campione di Europa League, oltre che quinta.finirebbero in Europa League, lain Conference.- C'è però la possibilità di portare sei squadre in Champions e la condizione fondamentale è che: in tal caso andrebbero le prime quattro (con la classifica attuale: Inter, Milan, Bologna e Juventus), la vincente dell'Europa League (Atalanta) e la migliore piazzata restante della Serie A (Roma). In questo scenario, ci sarebbe poi una sola squadra in Europa League (Lazio) e una in Conference League (Fiorentina).

- Come farebbe invece l'Italia a qualificare nove squadre nelle coppe europee? Per renderlo possibile,Allora la combinazione a nove squadre con la classifica attuale sarebbe:- sei in Champions (Inter, Milan, Juventus, Bologna, Atalanta e Roma);- due in Europa League (Lazio e Fiorentina);- una in Conference League (Torino, ma Napoli in corsa).