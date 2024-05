Come spesso succede in questi casi, a fare più notizia quando viene diramata la lista deiper una grande manifestazione, come gli, non sono i nomi presenti bensì quelli. E mai come questa volta il ctsi è dovuto districare tra una selva didovendo optare per uno o l'altro a seconda delle caratteristiche, della propensione a svolgere più ruoli, della forma e di quanto combacino con la sua idea di calcio. Sta di fatto che

Il parco giocatoriè infatti molto livellato ed erano tanti ida dover sciogliere in vista di questa prima lista diFacciamo quindi ordine e vediamodalla squadra che rappresenterà il nostro Paese ai prossimi