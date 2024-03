Perché l'Italia gioca negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador

Prove generali per l'Italia di Luciano Spalletti, che da giugno sarà impegnata all'Europeo in Germania per difendere il trofeo conquistato tre anni fa. In questi giorni gli Azzurri hanno in programma due delle quattro amichevoli prima dell'inizio del torneo, la Nazionale giocherà contro Venezuela ed Ecuador. Alla fine della 29a giornata di Serie A i convocati per queste due partite si raduneranno a Coverciano, poi si parte per gli Stati Uniti dove si giocheranno entrambe le amichevoli.



PERCHE' L'ITALIA GIOCA LE AMICHEVOLI IN USA - La scelta di giocare a 7mila km di distanza è dovuta alla volontà della Federazione di percepire da vicino l'atmosfera che si respira in vista del Mondiale 2026 in programma in Usa, Canada e Messico. Un primo impatto con l'ambiente, sperando di qualificarsi non esserci riusciti nelle ultime due edizioni. Dietro alla decisione di volare negli Stati Uniti però c'è anche un motivo economico: l'Italia avrà un incasso importante per le due partite che si giocheranno in Florida e in New Jersey.



IL CALENDARIO DEL'ITALIA - La prima delle due amichevoli in programma è quella contro il Venezuela, che si giocherà giovedì 21 marzo alle 22 (ora italiana) in Florida, nella costa est americana. Tre giorni dopo la nazionale di Spalletti sarà impegnata più a nord, dove domenica 24 marzo sfiderà l'Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, stadio dove gioca le partite in casa il New York Red Bulls. Le due avversarie dell'Italia, Venezuela ed Ecuador, saranno avversarie nella prima partita di Coppa America a giugno.