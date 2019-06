Il giocatore del Chelsea e della Nazionale Italiana, Emerson Palmieri, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, in vista delle gare di qualificazione all'Europeo contro Grecia e Bosnia Erzegovina.



FILOSOFIA AZZURRA - "Sarri e Mancini vogliono giocare sempre in attacco, lo hanno dimostrato. Questo è un buon stile di gioco"



IL RUOLO - "Ho giocato alla Roma nel 3-4-3 e nella difesa a quattro, mi sono trovato bene in entrambi i ruoli. Un terzino deve pensare prima a difendere, ho imparato ma posso migliorare su questo. Sto facendo di tutto affinché avvenga"



SARRI - "Per me deve rimanere, nel calcio non si sa mai"



SPALLETTI - "È un allenatore fantastico, una grande persona, lo devo solo ringraziare. Sarei contento se lavorassimo insieme un'altra volta"



NAZIONALE - "Prima dell'infortunio alla Roma avevo fatto una grande stagione, il ginocchio mi ha rallentato. In questa stagione sono tornato quello di prima, sono ancora giovane e penso di aver fatto una buona annata. Sono contento di quello che ho fatto, qui devo dimostrare il mio valore e quello che so fare"



CALCIO INGLESE - "In fase difensiva, in Inghilterra possono migliorare tantissimo. Fisicamente ci sono dei mostri, ma sbagliano nella tattica, e su questo possono fare molto meglio"



GRUPPO AZZURRO - "Un gruppo giovane, sensazioni positive. Vogliamo vincere, a volte non siamo riusciti a segnare tanto ma è una squadra che crea. Negli ultimi due giorni ho avuto ottime sensazioni. Abbiamo ancora una settimana per lavorare prima di sabato"