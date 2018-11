"C’era una volta l’Italia campione del mondo, una squadra che basava le sua fondamenta su un blocco unito e compatto, tutto di provenienza bianconera, la cosiddetta ItalJuve", parte così l'analisi di Libero sulla "crisi" del blocco azzurro in arrivo da Torino, sponda bianconera. La Vecchia Signora, a parere del quotidiano, si affida soprattutto ai talenti e ai campioni stranieri e Roberto Mancini ne sta "pagando le conseguenze", avendo l'Italia perso il proprio nucleo centrale di tanti successi, non da ultimo il Mondiale del 2006, con ben sette protagonisti in arrivo dalla squadra bianconera. Che, però, anche nella più recente lista dei convocati inserisce comunque cinque esponenti: Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, De Sciglio e Rugani.