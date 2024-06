Getty Images

Italia, Fagioli salta l'Albania: ecco come sta

un' ora fa



Nicolò Fagioli non ci sarà contro l'Albania. La notizia arriva dal ritiro di Iserlohn, dove l'Italia sta preparando la gara d'esordio dell'Europeo. Il centrocampista della Juventus ha accusato un edema osseo sul perone e sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Si attendono aggiornamenti.



L'Italia quindi non potrà schierarsi, come avvenuto contro la Bosnia nell'ultima amichevole, con il doppio playmaker a centrocampo, soluzione che comunque, con il rientro di Barella e la disponibilità di Cristante, non sembrava quella più accreditata.