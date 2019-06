La capitana dell'Italia femminile, Sara Gama ha dichiarato al Corriere della Sera in vista del Mondiale: "Da bambina tifavo Juve, mi sono sempre piaciuti i giocatori che danno tutto sul campo. Dopo vent’anni di assenza dal Mondiale, finalmente si va in campo. Se le bambine ci vedono in tv, possono imitarci. Per loro siamo pioniere. Stiamo crescendo, sarà il Mondiale del salto di qualità".



"Cristiano Ronaldo l’ho visto solo due volte: alla festa di Natale e allo Juventus Stadium per quella dello scudetto. CR7 è un modello di comportamento per tutte noi, un ragazzo normalissimo che non chiede alcun trattamento preferenziale".