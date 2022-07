, costruito da tre anni a questa parte, e ritrovarsi al punto zero di una storia che era già bella, grande e promettente.Con l’eliminazione alla fase a gironi,e consenso che sembrava poter solo aumentare.al primo turno dall’Europeo (non accadeva dal 2005 quando il c.t. era Carolina Morace); non è neppure aver segnato solo due gol in tre partite e non averne vinta neanche una. Purtroppo, oltre a non farci sognare neppure per un minuto, queste ragazze ci hanno deluso sul piano del coraggio (con la Francia), dell’orgoglio (con l’Islanda) e del gioco (con il Belgio).mai convinte di potercela fare, cronicamente carenti sotto porta (hanno segnato un attaccante di riserva, Piemonte, e un difensore, Bergamaschi), inevitabilmente portate all’errore nei passaggi, completamente assenti nella costruzione del gioco.(nove calciatrici). Gama, il capitano, ha sofferto di un fastidio al ginocchio che ne ha limitato sicurezza ed efficacia. La compagna di reparto, Linari, fortissima fisicamente, ha avuto più di qualche passaggio a vuoto e sugli esterni Bergamaschi o Di Guglielmo, pur facendo meglio di Boattin, hanno corso tanto, ma creato poca sovrapposizione e velocità. Si è sentita molto l’assenza di Cernoia (Covid), ma si doveva far meglio comunque, soprattutto sulle palle inattive.dove hanno deluso profondamente Manuela Giugliano, Galli e Caruso, in teoria le tre titolari. Meglio hanno fatto Simonetti e Rosucci, ma, dopo la buona prestazione con l’Islanda, hanno pagato il fiato corto.Bonansea ha colpito un palo e servito un assist con l’Islanda, ma di fronte al Belgio non si reggeva in piedi. Girelli ha centrato una traversa che avrebbe potuto invertire l’ultima e decisiva gara. Tuttavia sono parse involute e fuori fase al pari di Giacinti e Sabatino. L’unico squillo è venuto da Piemonte (gol di testa alla Francia), però contro l’Islanda la ragazza del Milan ha mostrato limiti tecnici ancora insormontabili.Se a questo si aggiunge molta presunzione (“siamo l’Italia”, dimostriamo chi siamo”, “non possiamo essere eliminate in un girone del genere”) e le aspettative cresciute dopo il buon Mondiale di tre anni fa, si ottiene che pure dal punto di vista nervoso le azzurre erano scariche. Avevano “giocato” l’intero Europeo prima, si erano consumate in voli pindarici rilasciando interviste nelle quali sembrava che la magìa dovesse continuare in eterno, hanno “recitato” troppi spot dai quali si capiva che successo ed entusiasmo sarebbero stati il naturale prosieguo della finzione.di Australia e Nuova Zelanda e, virtualmente, l’Italia è già qualificata, nel girone è davanti alla Svizzera (battuta in casa) e deve mantenere il primo posto in due partite di qualificazione assolutamente abbordabili.Avere avviato il professionismo non significa contare su calciatrici migliori, meno che mai dopo neanche un mese dalla nuova fase. Quanto al Mondiale di Francia bisogna chiarire se fu un episodio (l’Italia vinse fino a quando incappò nella prima Europea) o il punto massimo del nostro rendimento.. Consapevoli del fatto che un altro fallimento del genere il movimento non se lo può permettere.