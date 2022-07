L'Italia perde con il Belgio ed è fuori dagli Europei femminili. Al termine della partita Milena Bertolini, ct delle Azzurre, è intervenuto a Sky Sport: "Sapevamo che gli Europei sono una manifestazione più difficile dei Mondiali, così come sapevamo che il girone era equilibrato, Francia a parte. La prima partita, con i cinque gol presi, ha condizionato tutto il percorso soprattutto a livello di tranquillità. Anche oggi siamo state bloccate all’inizio, poi abbiamo creato gioco, ma senza quella serenità che sarebbe servita per concretizzare come dovevamo. Aspettative? Erano altissime, forse anche eccessive perché non dobbiamo dimenticare che ai Mondiali abbiamo fatto qualcosa di straordinario, siamo andate oltre e le ragazze hanno dato il 150%. Personalmente so qual è il valore di questa squadra e avremmo potuto fare di più, ma le aspettative ripeto erano altissime, anche superiori al valore del nostro calcio che sta crescendo, ma non è ancora al top. Non eravamo bloccate tanto dal punto di vista fisico, ma mentale perché poi siamo sempre andate in crescendo nelle ultime due gare. Non c'è solo l'aspetto fisico, ma anche quello mentale che ha condizionato tantissimo il nostro cammino. Ora dobbiamo ripartire da questa esperienza, capire cosa ha funzionato e cosa no, per continuare il nostro percorso di crescita. A volte per migliorarsi bisogna fare un passo indietro per poi farne due-tre avanti. Resto? Penso proprio di sì, il mio contratto scade dopo il Mondiale del prossimo anno".