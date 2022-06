Milena Bertolini, allenatrice della Nazionale di calcio femminile, ha parlato in conferenza stampa: ecco una dichiarazione sulla selezione maschile.



"Puntare sui giovani è sempre importante, rappresentano il nostro futuro e Mancini sta facendo molto bene e sta venendo ripagato. Ovviamente la Nations League è una competizione che permette di fare più esperimenti in questo senso. Noi stiamo facendo un progressivo rinnovamento, ci sono qui diverse calciatrici giovani anche dell'Under 19 e se saranno all'Europeo lo dovranno conquistare sul campo in queste ultime settimane di preparazione".