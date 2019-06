L'Italia perde con il Brasile ma passa da prima agli ottavi del Mondiale femminile. Milena Bertolini, ct delle azzurre, commenta a Sky Sport: "​La cosa bella è che siamo prime, anche se spiace per la sconfitta. Il pareggio sarebbe stato più giusto stasera. Avevamo comunque davanti una squadra molto forte e ho fatto i complimenti alle ragazze che hanno tenuto testa al Brasile. Il rigore? Ci sta subire una decisione, anche se in panchina abbiamo protestato parecchio. È stato un episodio un po' così. Primo posto? Non avremmo mai pensato di arrivare prime in un girone così, siamo felici e ringraziamo chi ci ha sostenuto. Anche oggi c'erano allo stadio 20mila persone, uno spettacolo molto bello. Il prossimo turno? Ora dobbiamo recuperare le energie, abbiamo speso tanto e dobbiamo ricaricare le pile".