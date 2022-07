Il capitano della Nazionale femminile Sara Gama ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita del girone contro il Belgio:



“In realtà siamo sotto esame da un bel po’, tutt’al più la possiamo definire un’altra notte prima degli esami. Sappiamo che è un appuntamento decisivo e dovremo quindi cercare di mettere in campo il nostro miglior calcio, dovremo mettere in mostra la nostra miglior versione. Le critiche ci possono stare, dobbiamo imparare a conviverci e allo stesso tempo dobbiamo riuscire a focalizzarci solo sul campo. Siamo le prime ad essere esigenti con noi stesse, la nostra asticella personale è molto alta. Tutto quello che viene detto non deve condizionarci, anche se ci vuole equilibrio nei giudizi. Detto ciò, domani non importa chi giocherà, l’importante è vincere”.