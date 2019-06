L'Italia femminile sorprende il mondo. E c'è chi è rimasto colpito dalle qualità delle nostre azzurre: Jean Michel Aulas, presidente del Lione, che vede nella sua squadra in rosa il club dominatore della scena europea: "Per me le azzurre non sono una sorpresa, il paese ci ha messo un po' a capire, ma poi è andato veloce. Vorrei un’azzurra nel mio OL nella prossima stagione e ho già un paio di nomi in testa. Non do consigli alla Serie A perché c’è Agnelli che in questi due anni ha dimostrato di come si può fare sul seri. Mi spiace che il mio amico De Laurentiis non si faccia avanti" le sue parole a La Stampa.



La scorsa estate, nel radar del Lione, c'era finita Barbara Bonansea, esterno offensivo della Juventus, che aveva detto no. Tra le azzurre che stanno brillando ci sono anche Alia Guagni, terzino della Fiorentina, Manuela Giuliano, regista del Milan, e Valentina Giacinti, attaccante rossonera e capocannoniere dell'ultima Serie A.