Elena Linari ha parlato alla Gazzetta dello Sport del Mondiale dell'Italia: ''Se non si fosse fatta male Cecilia Salvai credo che difficilmente avrei messo un piede in campo qui in Francia. Questa Italia è granitica e compatta perché lotta per un futuro migliore per noi e per le giovani che seguiranno. Nessuno ci ha dato una mano, ci siamo fatte da sole. Abbiamo l’entusiasmo che forse altre squadre non hanno. Ciascuna di noi ha sacrificato vacanze, affetti, studi. Però adesso stiamo scrivendo la storia. Marta? La fuoriclasse del Brasile, ha ragione, se non piangi all’inizio, non puoi sorridere alla fine''.