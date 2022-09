Missione compiuta. L'Italia di Milena Bertolini si lascia alle spalle la delusione per il pessimo Europeo disputato in Inghilterra questa estate e, grazie al successo per 2-0 sulla Romania nel match giocato al "Mazza" di Ferrara, conquista il pass per il Mondiale del prossimo anno. E' la seconda qualificazione di fila dopo quella del 2019, un fatto che non si era mai verificato per il nostro Paese nel calcio femminile. Sono le reti di Valentina Giacinti e Lisa Boattin a garantire alle Azzurre i 3 punti necessari per chiudere davanti alla Svezia, alla quale non basta il 15-0 sulla Moldavia.