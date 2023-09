Niente da fare per l'Italdonne del nuovo ct Soncin.– le ragazze hanno giocato alla pari se non meglio della Svezia, abbiamo fatto 10 conclusioni verso la porta, siamo stati a lungo nella loro metà campo rischiando poco o niente. Va fatto un grandissimo applauso alla squadra, che può fare veramente tanto. Il coraggio c’è stato ed è la base per iniziare la nostra scalata. Il percorso è iniziato in maniera estremamente positiva e il gruppo ha confermato di avere un grande atteggiamento.ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi (dal 92’ Gama), Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano (dal 59’ Dragoni), Galli; Cantore (dal 92’ Glionna), Piemonte (dal 69’ Girelli), Giacinti (dal 69’ Beccari). A disp: Aprile, Schroffenegger, Bartoli, Orsi, Greggi, Bonansea, Serturini. Ct: Andrea Soncin.SVEZIA (4-3-3): Falk; Andersson, Eriksson, Sembrant, Bjorn; Rubensson, Asllani (dal 93’ Bennison), Angeldal (dall’84’ Zigotti Olme); Hurtig (dal 70’ Janogy), Blackstenius, Rytting Kaneryd (dal 70’ Jakobsson). A disp: Musovic, Enblom, Nildén, Lennartsson, Ostlund, Anvegard, Kafaji, Rybrink. Ct: Peter Gerhardsson.Calendario, risultati e classifica del Gruppo 4 (Lega A): Spagna, Italia e Svezia 3, Svizzera 0.Prima giornata (22 settembre)Svizzera-Italia 0-1Svezia-Spagna 2-3Seconda giornata (26 settembre)Italia-Svezia 0-1Ore 21: Spagna-SvizzeraTerza giornata (27 ottobre)Ore 17.45: Italia-Spagna (Salerno)Ore 18.30: Svezia-SvizzeraQuarta giornata (31 ottobre)Ore 18.30: Svezia-Italia (Malmö)Ore 19: Svizzera-SpagnaQuinta giornata (1° dicembre, orari da definire)Spagna-ItaliaSvizzera-SveziaSesta giornata (6 dicembre, orari da definire)Spagna-SveziaItalia-Svizzera