Stefano Fiore, ex centrocampista offensivo della Nazionale, commenta così, in tv, il pareggio con la Svizzera: “Manca un bomber? Sicuramente sì, se a livello italiano Immobile è difficilmente discutibili, sul piano internazionale qualche carenza l'abbiamo. Sul lungo periodo può essere un problema anche maggiore, all'orizzonte non abbiamo grandissime alternative. C'è da sperare che il lavoro di Mancini, eccellente finora, continui a tirare fuori dal cilindro qualcos'altro: abbiamo vinto un Europeo e nessuno se lo aspettava, anche con un pizzico di fortuna per carità, ma con merito. Abbiamo una grande identità tecnica, perché la squadra gioca quasi sempre bene, poi è chiaro che non si può vincere sempre con l'organizzazione e avere un attaccante che magari non gioca tanto bene ma te la risolve può essere utile”.