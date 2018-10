Alessandro Florenzi, difensore della Roma e della Nazionale, parla così a Rai Sport dopo il successo contro la Polonia: "L'esplosione di gioia è stata incredibile. Sembrava avessimo una nube nera sulla testa, l'abbiamo spazzata via con un bel gioco. Loro dovevano metterci in difficoltà con sulle palle inattive e invece il gol l'abbiamo trovato noi così. Il calcio è davvero bello. Abbiamo creato tante palle gol, dobbiamo migliorare sottoporta. Se oggi finiva 3 o 4 a 0 era giusto. La Polonia nel secondo tempo ha tolto il rombo, si è messa a 4 in linea, ma abbiamo comunque creato. Mancini ci ha detto di entrare in campo e divertirci, ci ha detto di far innamorare gli italiani di nuovo. E credo che ci siamo riusciti".