L'si prepara per la sfida con la, ma l'amarezza per la sconfitta con la Macedonia del Nord è ancora viva nei pensieri azzurri., che non sarà a disposizione a Konya, ha dedicato un messaggio ai compagni sui propri social: "Quando indossi la maglia della Nazionale e canti l’inno di Mameli assieme a tutto lo stadio non c’è alternativa: vuoi solo vincere. Quelle note ti entrano dentro, e sei pronto davvero a tutto. Per la tua squadra e per la tua nazione. Così come abbiamo fatto a Wembley, così volevamo fare a Palermo. Sono stati giorni duri ma la qualità degli uomini si vede nelle difficoltà. Si dice che nel calcio come nella vita si cade, ci si rialza e si combatte, io voglio pensare che la vita ci abbia dato un segnale e sono sicuro che ci porterà ad un futuro migliore... sempre insieme nella buona e nella cattiva sorte.FORZA AZZURRI".