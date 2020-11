Il terzino azzurro Alessandro Florenzi è intervenuto a Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia sulla Polonia: "Era una partita che sentivamo molto, però staff e gruppo si sono uniti nei momenti di difficoltà. Oggi ho stretto i denti? per me era una serata speciale, la chiusura di un cerchio: quattro anni fa pensavo di non giocare più a pallone dopo un infortunio subito qui, oggi ho calcato il campo con la fascia di capitano al braccio. Difesa inedita? C'è grande fiducia tra di noi, abbiamo giocatori fantastici che si fanno trovare pronti. Va fatto un applauso per come ha giocato l'Italia, abbiamo messo tutto come sempre. Faccio un grande applauso a tutti i ragazzi, perché stasera ce lo meritiamo".