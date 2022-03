. Dal sogno Europeo all'incubo degli Azzurri, che perdono a Palermo con la Macedonia del Nord nella semifinale degli spareggi e falliscono così la qualificazione a Qatar 2022. E ora scattano i processi.Sul banco degli imputati per il disastro finiscono un po' tutti, a partire dal cte alcune scelte discusse nelle ultime ore, fino ai giocatori che hanno mancato le occasioni sia nel girone di qualificazione sia nella sfida con i macedoni. Sotto esame anche lae il presidente, così come laper le decisioni legate ai calendari e a uno stop forse non sufficiente per preparare al meglio la sfida.