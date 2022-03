Il ct della Macedonia del Nord, Milevski, ha commentato così la vittoria per 1-0 allo scadere contro l'Italia che è costata l'eliminazione dal Mondiale.



VINTO ALL'ITALIANA - "Abbiamo vinto con 1 gol e 2 tiri in porta. Abbiamo vinto all'italiana contro gli italiani. Questo mi rende orgogliosissimo. Tutte le energie da domani saranno concentrate sul Portogallo"



ASSENTI - "Kostadinov ed Elmas sono recuperati e saranno a disposizione. Ci daranno una mano contro il Portogallo".



TRAJKOVSKI - "La partita era preparata così, per sfruttare il contropiede. Sapevo che l'Italia aveva grandi giocatori, ma questo ci ha caricato ancora di più".



INIZIO DIFFICILE - "Mi aspettavo di farcela nonostante l'inizio difficoltoso. Noi non siamo qui per caso nonostante il pareggio iniziale con la Macedonia. Siamo fra le prime 20 nazionali d'Europa".



DIVERTITI - "Avevo detto ai miei giocatori di divertirsi, e infatti l'hanno fatto"