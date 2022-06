Il portiere dell'Italia e dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l'Inghilterra:



"Sappiamo che è sempre una partita speciale, soprattutto dopo l'anno scorso. Noi siamo determinati, vogliamo dimostrare le nostre qualità e dobbiamo sfruttare ogni partita con il massimo impegno".



DONNARUMMA - "Gigio è un pilastro di questa nazionale ed è giusto che sia così. Noi dobbiamo essere pronti quando veniamo chiamati in causa".



TOTTENHAM - "Ho giocato insieme ai calciatori tra i più forti al mondo. Davanti avevo Lloris, portiere fra i migliori al mondo, e per me è stato un anno formativo. Qua ho parato un rigore contro il Wolverhampton in Carabao Cup".