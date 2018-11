Il presidente della Figc Gabriele Gravina parla a Sky Sport prima di Italia-Portogallo: "Il calcio italiano deve lanciare e scrivere tantissime storie. La mia emozione è legata a un evento straordinario, a uno stadio che ha manifestato grande accoglienza ed entusiasmo verso la Nazionale azzurra. Qui Gigi Riva, proprio al Meazza, ha esordito come dirigente della nostra Nazionale: quindi la voglio dividere con lui l'emozione, una persona che stimo tantissimo, ed è un'emozione che voglio lanciare verso il futuro perché dà la dimensione umana di questa federazione, che vuole aprire ai tifosi e chiede tanto entusiasmo a tutti quelli che vogliono bene alla Nazionale. Cosa piace di Mancini e della squadra? La voglia di raccontare una nuova storia, non lanciare proclami legati solo al centrare obiettivi, che sono importanti, ma lo scrivere la storia dei ragazzi e dei giovani, che noi tutti vogliamo condividere: mi piace questo approccio, bisogna lavorare duramente e serve pazienza. Ma io sono una persona paziente e sono convinto che con questa storia gli italiani vivranno un lieto fine. Premio a Pitana? Importante che il miglior arbitro del Mondiale di Russia 2018 sia premiato qui, la sua premiazione deve passare come una denuncia che noi facciamo per proteggere quegli oltre 30mila ragazzi che ogni domenica vanno in campo e che subiscono aggressioni che non possiamo e non dobbiamo permettere".