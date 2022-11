Vincenzo Grifo, attaccante della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai 1 dopo la vittoria contro l’Albania: “Il mister ci ha preparato molto bene, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo vinto”.



SOLO DOPPIETTE – “L’altra volta con l’Estonia, e oggi pure. Sono felice e ringrazio la squadra perché senza di loro non puoi fare questi gol”.



SULLA NAZIONALE - Giocare per questi colori per me è un orgoglio. Farò di tutto per essere sempre qua. I ragazzi mi stimano e mi supportano. Questo mi dà tanta forza; è un periodo in cui va tutto bene e spero vada avanti così.