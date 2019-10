Vincenzo Grifo, attaccante dell'Italia, ha parlato a Rai Sport al termine della sfida contro il Liechtenstein: "Si sapeva che era una partita difficile, abbiamo preso qualche contropiede, ma alla fine siamo stati bravi e siamo riusciti a vincere".



CHANCE - "Io ho aspettato la mia possibilità. Ringrazio il mister per la fiducia, provo a fare tutto bene. Io sono orgoglioso di essere un giocatore di questa nazionale, di questo gruppo".



EURO 2020 - "Mancini ha detto che qualcuno resterà per forza di cose fuori dai 23 per Euro2020. Abbiamo un bel gruppo, una bella squadra. Io resto tranquillo, faccio il mio dovere a Friburgo e spero di convincerlo ed essere chiamato".