Italia, il bollettino su Lucca: quante partite può saltare con l'Udinese

La sfida di questa sera contro l’Ecuador - calcio di inizio alle 21 alla Red Bull Arena di Harrison - poteva essere la grande occasione dell’esordio in Nazionale di Lorenzo Lucca. Ma un contrattempo di natura fisica accusato nell’allenamento di ieri priverà il centravanti dell’Udinese della grande opportunità che il ct Luciano Spalletti gli aveva concessa e ha fatto scattare l’allarme soprattutto in casa Udinese. Alla ripresa del campionato, la squadra di Gabriele Cioffi è attesa dallo scontro salvezza contro il Sassuolo di lunedì 1° aprile e poi dalla doppia proibitiva sfida contro Inter e Roma.



L'UDINESE TREMA - Nelle prime ore successive alla notizia dello stop si era parlato di un risentimento muscolare per l’attaccante classe 2000 e questo è il bollettino diffuso poco fa direttamente dallo staff medico dell’Italia: "Nel gruppo Azzurro ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, le cui condizioni in vista della gara verranno valutate nel pomeriggio di oggi (ieri, ndr)". I primi riscontri avrebbero evidenziato un problema di lieve entità, ma se ne saprà di più nelle prossime ore e dagli eventuali nuovi esami a cui Lucca sarà sottoposto una volta rientrato ad Udine.



GIOCA RASPADORI - Per la gara di stasera, che chiuderà la tournée negli Stati Uniti dell’Italia - inaugurata dal successo per 2-1 sul Venezuela, a Miami, di giovedì 21 marzo - Luciano Spalletti ha già comunicato che si affiderà a Giacomo Raspadori del Napoli come punta centrale, mentre il genoano Mateo Retegui, reduce da una doppietta, partirà dalla panchina.