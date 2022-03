E' ora di cambiare. La notte di Palermo ha riportato alla luce un problema cronico per l'Italia, quello dell'attaccante. Inutile girarci troppo intorno, Ciro Immobile in Nazionale non è e non sarà mai la macchina da gol della Lazio, non fa la differenza, non è un trascinatore. Dal 5 marzo 2014, giorno del suo esordio in azzurro, ha avuto quattro allenatori più la guida a interim Di Biagio, ha giocato in diversi sistemi di gioco ma non è mai riuscito a convincere pienamente. Ecco perché è necessario trovare alternative.Il lavoro da fare è tanto, dietro a Ciro c'è quasi il vuoto. Va costruito quasi interamente un reparto che al momento ha solo Scamacca, ieri out per un problema fisico, e Raspadori, che può anche giocare sull'esterno d'attacco.non solo per ragioni anagrafiche,, anche se prima lo juventino deve capire cosa vuole fare da grande. C'è poi l'Under 21, della quale fanno parte 9 da monitorare: Lparcheggiato al Crotone (Nicolato l'ha però escluso dalle ultime convocazioni).Il talento c'è, la continuità ancora no. Per esplodere hanno bisogna di spazio, uscire fuori dalle solite dinamiche. L'Italia è il Paese del "tutto e subito", è arrivato il momento di investire, aspettare, senza farsi prendere dalla fretta, dall'ansia.acquistato dal Sassuolo in vista della prossima stagione, più tre ragazzi Under 19, Marco Nasti del Milan, Fabio Abiuso dell'Inter e Luigi Samele del Sassuolo, che ha già esordito in prima squadra. In attesa di nuove scoperte, alla quale serve solo fiducia.