Ciro Immobile, attaccante dell'Italia, parla dopo la vittoria sull'Irlanda del Nord, sfida in cui ha ritrovato anche il gol: "E' un po' una liberazione un po' perché non segnavo da un anno e mezzo e poi per le occasioni avute prima. Il gol è una liberazione per me e per la squadra visto che la partita era complicata. Alternanza in attacco? La Nazionale per me deve essere così. Aumenta anche la voglia di giocare e segnare avendo la concorrenza di Belotti e Caputo. Stiamo facendo bene, si dice che gli attaccanti fanno fatica a trovare il gol ma nell'ultima partita Belotti ha segnato e oggi ho segnato io. Bisogna avere fiducia".



PENSIERO A DANIEL GUERIN- "Il mio pensiero va a Daniel e alla famiglia. Questa vittoria è dedicata a loro, stanno vivendo cose che non si augurano neanche al peggior nemico. Ci ha scosso nel profondo e ci stringiamo alla famiglia con le condoglianze".