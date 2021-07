L'attaccante della Nazionale italiana, Ciro Immobile, ha parlato a Sky Sport dopo la grande festa di oggi: "Quello che sta succedendo da ieri sera è pazzesco, ancora non ci crediamo. Il mio numero di telefono è finito in rete e ho ricevuto tantissimi messaggi e chiamate. Abbiamo assaporato al 100% quello che avevamo fatto durante il viaggio sul pullman scoperto. Guardare gli occhi dei tifosi orgogliosi di noi è stato fantastico. Tutto quello che è successo dietro le quinte conta poco, l'avevo detto che avrei preferito non segnare più pur di vincere, è andata così. Con Insigne e Verratti c'è un grande rapporto, festeggiare con loro è stato bellissimo. Abbiamo giocato sui campi di periferia e a Wembley. L'inno fischiato dagli inglesi? All'inizio eravamo tesi anche per quello, eravamo innervositi da questo e dal gol a freddo. Sarebbe stato complicato per tutti, tranne che per noi. Mancini mi ha dato l'opportunità di potermi esprimere, lo ringrazio. Mi sarebbe piaciuto segnare un po' di più ma la vittoria non la cambierei con niente altro al mondo. Bisogna credere nei sogni, sono partito da Torre Annunziata, un piccolo paese, e adesso sono campione d'Europa. Ci tengo davvero a ringraziare tutti per il supporto. tutti gli italiani devono sentirsi campioni d'Europa".