Torna in campo la Nazionale, l’Italia ospita al Franchi la Moldavia in un’amichevole preparatoria in vista del doppio impegno di Uefa Nations League contro Polonia e Olanda. Il pronostico degli esperti è a senso unico, gli ospiti hanno perso 9 delle ultime 10 gare disputate, pareggiandone una, la casella delle vittorie dunque è ancora vuota e non arriverà di certo contro gli Azzurri, che invece sono in serie positiva da 16 gare. Gli uomini di Mancini sono nettamente favoriti, a un rasoterra 1.03, quasi impossibile il successo della Moldova, proposto a ben 40 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 15.00. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sull’Italia. Gli Azzurri vanno a segno da 13 match consecutivi, anche stavolta la rete è scontata e in entrambi i tempi è a 1.27. Una vittoria rotonda per 3 a 0 è il finale più probabile, data a 6.00, l’Italia potrebbe anche dilagare con un 4 a 0, proposto a 6.25, mentre il 2 a 0 sale a quota 8.00. Difficile che la difesa italiana si faccia battere dall’attacco moldavo, un gol ospite è proposto a 3.00.