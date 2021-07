IL TABELLINO

e così in finale, domenica a, ci vanno gli azzurri che dagli undici metri hanno sbagliato meno (solocontro gli errori di) e parato meglio (decisivo Donnarumma su Morata). Bravissimiche ha battuto, l’ultimo scatenando la gioia dei compagni, dei tifosi presenti a Wembley e dei milioni davanti alla televisione.: nel 2000 perdemmo al golden gol contro la(anche quella fu ingiustizia, ma a nostro danno), dodici anni dopo fummo travolti proprio dalla(4-0 senza vederla mai), questa volta chissà, potrebbe essere quella buona per bissare l’unico successo, per di più casalingo, che si colloca nel passato remoto:L’ondata emotiva che si è scatenata subito dopo il quinto rigore rischia di oscurare le difficoltà che abbiamo avuto, la fatica che abbiamo fatto e, in ultimi analisi, anche i meriti dellache ci è stata superiore in lungo e in largo, tenendo quasi sempre il pallone e collezionando le occasioni migliori.che, per ironia della sorte, è stato il primo dei suoi a battere il rigore e il primo a sbagliare. Nel computo finale la sua palla spedita alta pesa quanto la parata di Donnarumma a Morata., quella di escludere il centravanti della, l’unico in grado di dare profondità alla squadra, per schierarefinto nueve tra, più aperti che mai.Il marchingegno è servito, oltre che per togliere d’impaccioche soffre Chiellini e Bonucci, anche per azzerare i riferimenti ai due centrali della difesa azzurra., come ha detto Beppe Bergomi su Sky,. E quando le occasioni non sono capitate sui suoi piedi, toccava apiù che aE’ stato proprio il basco (Oyarzabal appunto) ad avere la prima possibilità di bucare la difesa italiana (12’) su assist di Pedri, il più qualitativo dell’intero centrocampo (compreso quello azzurro).L’Italia ha tenuto la testa sott’acqua almeno per venti minuti, fino a quandobuona la sua prestazione) ha fatto sessanta metri di campo fino all’area avversaria per poi appoggiare adche, con la porta vuota (Unai Simon era uscito per contrastare il nostro terzino) non ha tirato in porta, ma allargato achiuso dal rientro dei difensori avversari.La Spagna è tornata a comandare fino alla fine del primo tempo (parata disu Dani Olmo al 25’), ma un attimo prima dell’intervallo, un’altra incursione di, in combinazione con Insigne, ha fornito all’esterno la possibilità di un sinistro che si è stampato sulla traversa.(Jorginho e Verratti hanno avuto una votazione insufficiente) e perdeva palle facili in maniera quasi incomprensibile.. Un suo errore (52’) ha lanciato un contropiede spagnolo concluso da Busquets con un tiro alto di pochissimo.Mancini ha capito che la serata era meno generosa del solito e ha fatto di necessità virtù, compattando l’Italia con un 4-5-1 molto basso e una difesa di posizione che faceva presagire il peggio.Invece, all’improvviso, su un pallone giocato sveltamente dae allungato ad Insigne, la palla corre verso Immobile che, lottando, riesce a sporcarla a beneficio diin piena area. Lo juventino si fa largo alla sua maniera e inventa un tiro a giro in diagonale che buca Unai Simòn e manda in paradiso l’Italia.Mancini avvia i cambi: fuori Immobile e dentrofinto centravanti ea sinistra. Ma la Spagna reagisce (Morata prende il posto di Ferran Torres) e sfiora due volte un pareggio che sarebbe meritatissimo, visto che ci schiaccia e cinge d’assedio la difesa azzurra.Allora fuori Verratti ed Emerson e dentrocon Di Lorenzo che trasloca a sinistra. Proviamo con il 4-4-1-1, ma la stanchezza sta diventando un macigno e il c.t. è costretto a fare altre due sostituzioni: Barella e Insigne lasciano il posto aL’Italia è passiva e in mezzo gli spagnoli fanno (quasi) quel che vogliono. Così, a dieci minuti dalla fine, quando i nostri pensano a mantenere l’1-0,Ai supplementari un’Italia a pezzi (via Chiesa, afflitto da crampi, avanti Bernardeschi) rischia due volte il tracollo. Ma due volte il portiere azzurro, con la complicità di Chiellini, ci mette una pezza.: pochissimi giorni per recuperare da una fatica erculea e la mancanza di un centravanti vero. E in una sola partita, chiunque sia l’avversario, dovremo ritrovare il primato del gioco.Marcatori: 60' Chiesa (I), 80' Morata (S).Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (74' Toloi); Barella (85' Locatelli), Jorginho, Verratti (74' Pessina); Chiesa (107' Bernardeschi), Immobile (61' Berardi), Insigne (85' Belotti). Ct. Mancini.Spagna (4-3-3): U. Simon; Azpilicueta (85' M. Llorente), E. Garcia, Laporte, J. Alba; Koke (70' Rodri), Busquets (106' Thiago), Pedri; F. Torres (62' Morata), Oyarzabal (70' Moreno), D. Olmo. Ct. Luis Enrique.Arbitro: F. Brych (Germania).Ammoniti: 51' Busquets (S), 98' Toloi (I), 118' Bonucci (I).