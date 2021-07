. La Nazionale torna a Londra per la terza volta: dopo i successi sofferti contro Austria e Spagna, Wembley ospiterà domani l'attesissima finale contro l'Inghilterra. Oggi, alle 17.15 local time (le 18.15 italiane) è in programma la conferenza stampa del ct Mancini e di capitan Giorgio Chiellini. Dalle 18, invece, seduta d'allenamento. Alle 20.15 toccherà all'Inghilterra, con i microfoni aperti per il ct Gareth Southgate e bomber Harry Kane.L'Europa, intanto, ci guarda. Ieri era stata Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, a supportare gli azzurri: "In finale tiferò Italia".. "Save us Roberto, you're our final hope. We can't take another 55 years of them banging on about this", "Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza, non potremmo sopportare altri 55 anni di loro che si vantano" è il simpatico titolo del giornale, con riferimento ai Mondiali del 1966 vinti dagli inglesi.