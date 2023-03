Daa Italia-Inghilterra, da Wembley al Maradona di Napoli, gli Europei della Nazionale ripartono da dove erano terminati. Dall'indimenticabile, edizione itinerante posticipata al 2021 per il Covid, cheper 3-2 ai rigori (1-1 dts), al primo atto delle qualificazioni a. In mezzo, per la Nazionale, ci sono state l'enorme delusione della mancata qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar e, piccola consolazione, la qualificazione alla Final Four di Nations League, che si giocherà a giugno 2023 nei Paesi Bassi (semifinali: Italia-Spagna e Croazia-Olanda).Ma andiamo per gradi e concentriamoci sulle qualificazioni agli, che iniziano questa settimana e che vedranno l'Italia esordire. Nel girone di qualificazione, gli Azzurri, oltre agli inglesi, mai affrontati prima di oggi in una sfida di qualificazione agli Europei, se le vedranno conLe partite di qualificazione si disputeranno dal marzo al novembre 2023. Lesi qualificheranno direttamente per la fase finale, mentrei saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i play off (semifinali e finali).: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia, Malta.: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Far Oer, Moldova.: Belgio, Austria Svezia, Azerbaijan, Estonia.: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania, Liechtestein.: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino.: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia.Giovedì 23 marzo:ore 20:45, NapoliDomenica 26 marzo:ore 20:45, AttardSabato 9 settembre:ore 20:45Martedì 12 settembre:ore 20:45Sabato 14 ottobre:ore 20:45Martedì 17 ottobre:ore 20:45Venerdì 17 novembre:ore 20:45Lunedì 20 novembre:ore 20:45