Mateo Retegui è diventato il nome del momento, dopo la possibile convocazione in nazionale da parte di Roberto Mancini. L'italo-argentino, attaccante del Tigre in prestito dal Boca Juniors, ha segnato sei gol in sette partite nella Professional League. Le sue prestazioni hanno destato l'interesse di molti club europei. Come testimonia Fichajes, sono quattro le squadre che bussano alla sua porta: Milan, Inter, Atletico Madrid e Roma.