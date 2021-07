Italia-Inghilterra è la finale di Euro 2020. A Wembley si sfidano le due nazionali più convincenti di tutta la manifestazione, entrambi alla ricerca di un successo che manca da tantissimo tempo - l'unico Europeo azzurro è datato 1968, i padroni di casa non vincono una manifestazione internazionale dal Mondiale del '66.



A dirigere il match sarà l'olandese Bjorn Kuipers, che sarà assistito dai guardalinee Sander var Roekel ed Erwin Zeinstra; il quarto uomo è lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, mentre il Var è il tedesco Bastian Dankert.





Ecco tutti gli episodi salienti della partita, analizzati dalla nostra MOVIOLA:





39' EMERSON RISCHIA IL GIALLO - Il terzino italiano si allunga il pallone e, nel tentativo di recuperarlo, allunga la gamba andando a colpire Rice: Kuipers non ravvede cattiveria nell'intervento e risparmia il giallo all'azzurro.



47' BARELLA SU KANE, AMMONIZIONE GIUSTISSIMA: intervento in ritardo per il centrocampista azzurro e Kuipers estrae il primo giallo del match.



48' BONUCCI ENTRA SU STERLING, GLI INGLESI CHIEDONO IL RIGORE: l'attaccante inglese prova a passare tra Chiellini e Bonucci e cade a terra dopo un leggero contatto, ma Kuipers lascia giocare.



55' AMMONITO PURE BONUCCI: intervento duro nei confronti di Sterling e giallo sacrosanto per il nostro centrale