Oggi è il grande giorno. L'Italia si gioca a Wembley, in casa del nemico, un Europeo che manca dal 1968. Se sul campo la partita si preannuncia equilibratissima, sugli spalti non c'è storia. In uno stadio pieno di inglesi che sognano il lieto fine cantando "It's coming home", le più belle saranno le wags italiane, in particolare Jessica Aidi, Rachele Risaliti e Benedetta Quagli, fidanzate rispettivamente con Marco Verratti, Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa.



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE LORO FOTO