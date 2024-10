Getty Images

Italia, Di Lorenzo: "Che emozione! Critiche? Le persone si fissano..."

Redazione CM

19 minuti fa



Una doppietta da capitano. Serata perfetta per Giovanni Di Lorenzo che, nella vittoria per 4-1 dell'Italia contro Israele, realizza per la prima volta due gol nella stessa partita con la Nazionale. Un bel riscatto dopo un Europeo difficile e le critiche per le pessime prestazioni.



EMOZIONI E CRITICHE - A Rai 1 ha raccontato le sensazioni di una serata memorabile: “Era già emozionante indossare la fascia, poi anche due gol è qualcosa di bello. È stata una serata emozionante, che mi rimarrà per tutta la vita. I momenti complicati capitano a tutti i calciatori, come la scorsa stagione. A volte le persone si fissano, sono rimasti alle prestazioni dell’anno scorso ma io ho cominciato la stagione in maniera importante anche col Napoli e spero di continuare così. Oggi era una partita difficile, ma l'abbiamo fatta diventare facile".