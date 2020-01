La Figc comunica che l'amichevole l'Italia-Repubblica Ceca di giovedì 4 giugno (calcio d'inizio alle ore 20.45) si giocherà allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La Nazionale giocherà per la 22ª volta a Bologna, dove ha collezionato 15 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. L’ultimo precedente risale al 7 settembre 2018, al pareggio per 1-1 con la Polonia in una gara valida per la UEFA Nations League. Sono sei invece i precedenti con la Repubblica Ceca con un bilancio in perfetta parità: due vittorie per parte e due pareggi, con l’ultimo successo dell’Italia (2-1) datato 10 settembre 2013 in un match valido per le qualificazioni al Campionato del Mondo 2014.