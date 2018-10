Mario Pescante, ex presidente del Coni, parla a Radio Rai Uno, nel corso del programa "Radio Anch'io Lo Sport: "Italia? Dobbiamo superare questo periodo di polemiche puntando a ricominciare. Il messaggio migliore lo hanno dato gli atleti sul campo, che tra giovanili e donne hanno conquistato bei successi. Poi anche lo spirito che hanno di giocare i ragazzi di Mancini, sono di buon auspicio. Vedevamo passeggiare troppo in precedenza, ora corrono e mettono in campo l'idea di calcio del proprio ct".