Giampiero Ventura, ex ct dell'Italia, parla ad Adnkronos, dicendo la sua sulla sfida col Belgio, quarto di finale di Euro2020: "Una partita delicata, ma credo che l'Italia abbia la condizione fisica e mentale per passare il turno, che poi è quello che si augurano tutti gli italiani. Credo che contro il Belgio non sarà assolutamente una partita facile. Ora non so se recupereranno al meglio Hazard e De Bruyne, ma anche se così non fosse restano una squadra di grande qualità".