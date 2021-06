primo tempo quasi da spettatore, nella ripresa spaventa Ramsey che non riesce a fargli male (dal 90'sv): il terzino di spinta non è il suo ruolo e si vede. Bloccato, permette a Chiesa di essere libero di spingere. Fa la guerra con tutti, sui calci piazzati è sempre un fattore.Mancini rivoluziona l’Italia, ma non rinuncia a Leo, che cambia per la terza volta in due partite il compagno di reparto trovando comunque gli automatismi giusti. Altra prova convincente, esce all’intervallo per riposo (dal 46’: una brutta sbavatura rischia di regalare il pareggio a Ramsey): autoritario, si fa sentire nei duelli aerei, freddo e preciso quando si tratta di costruire. Non fa rimpiangere Chiellini.pimpante, fin dalle prime battute. Non ha gli strappi di Spinazzola, ma è una presenza costante nella metà campo gallese. Il piede sinistro è delicato, cerca spesso Belotti, impegna Ward con una conclusione dalla distanza.: e pensare che questo Europeo non avrebbe dovuto neanche giocarlo. Man of the match, senza dubbi. I suoi inserimenti sono una continua minaccia. Va vicino al gol con una deviazione fortuita su tiro di Toloi, lo trovo girando alla grande una punizione di Verratti. Dopo i due centri a San Marino questo vale decisamente di più (dal’87’sv)con Verratti va a nozze e si vede. E’ impossibile portargli via il pallone, gioca semplice, fa sempre la cosa giusta. E’ l’unico veramente insostituibile (dal 75’ Cristante 6: si mette davanti alla difesa e fa girare il pallone): parla tanto, rimprovera, urla, si fa dare il pallone. Non ha paura di prendersi le responsabilità. Ha imparato ad essere un leader, è un recupero prezioso per gli Azzurri in vista dei match che contano. Suo l’assist su punizione a Pessinanon cerca sempre la giocata e questo è un bene, rispetto a Chiesa viene dentro il campo, per fraseggiare. Il palo gli nega il 2-0. Esce meritatamente tra gli applausicerca il gol prima in acrobazia, poi con un destro ad incrociare. Si muove molto, lotta come un leone, ma è poco preciso quando deve esserlo.parte a sinistra, nel ruolo che di solito è d’Insigne, dopo 10’ viene spostato a destra: bingo. Sullo scatto è imprendibile, una spina nel fianco per il Galles (dal 75': boato quando entra in campo, è un bel peperino)fa turnover e nella prima parte di match mancano le idee. Il gol di Pessina stappa anche gli azzurri, che giocano come sanno fare. La forza di questa squadra è il gruppo, tutti remano dalla stessa parte, ma è il comandante che fa la differenza.