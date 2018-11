Si torna a tifarea San Siro in quello stadio dove un anno fa si spensero le speranze di partecipare al mondiale. Scongiurata la retrocessione, gli azzurri dicontro ilpunteranno al successo per sperare nella Final Four di Nations League. Alla vigilia della quinta giornata della competizione, è alto l’entusiasmo intorno al clan azzurro che affronterà un Portogallo privo di Cristiano Ronaldo. Sulla lavagna di BetFlag, si legge in una nota, traspare fiducia verso gli azzurri, dati a 2,15 a fronte del 2 a 3,55 e con l’X a 3,10. Più articolati gli esiti al 15° con l’1 a 6,25, l’X a 1,20, il 2 a 8,95, e al 30° con l’1 a 3,50, l’X a 1,63 e il 2 a 4,85.Per la doppia chance l’1X è proposto a 1,26, l’X2 a 1,65 e l’12 a 1,33. Si può scommettere anche sull’under/over con l’under 0,5 offerto a 7,50 e l’over 0,5 a 1,08, l’under 1,5 moltiplica per 2,65 e l’over 1,5 per 1,40, l’under 2,5 per 1,55 e l’over 2,5 per 2,30, l’under 3,5 per 1,20 e l’over 3,5 per 4,15, l’under 4.5 per 1,05 e l’over 4,5 per 11,25. E non solo, tra i risultati esatti l’1 – 0 paga per 6,25, il 2 – 0 per 9,25, lo 0 – 0 per 7,50, il 3 – 1 per 18,00, il 3 – 2 e l’1 – 3 per 33,00, lo 0 – 2 per 15,00, il 4 – 2 per 70,00 fino ad arrivare a 150,00 per il 4 – 3 e il 3 – 4. Con la bandiera delle scommesse bancati anche i marcatori con il sì a Lorenzoe Goncalo Manuel Ganchinhoa 3,50, la marcatura sì di Ciroa 2,00, di Federicoi sì a 4,50, Federico Chiesa, Matteo Politano e Bernardo Mota Veiga De Carvalho Silva sì a 4,00, sì a 3,00 per Leonardo Pavoletti, Kevin Lasagna e Andre Miguel Valente Silva.